"Первое контрнаступление": Зеленский сделал мощное обращение в день Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.
"Десять лет назад мы приступили к новой странице борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление – против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи", - написал Зеленский во вторник в Telegram.
По его словам, "год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, что символизирует единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины".
"Только сильные могут быть едиными. Едиными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен", - написал также президент.
Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:
Евромайдан
Как известно, 21 ноября исполняется десять лет с начала Евромайдана в Киеве. Массовая многомесячная акция протеста началась в ответ на тотальную коррупцию режима Виктора Януковича, а также в связи с приостановкой украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Она получила всенародную поддержку после попытки жестокого разгона протестующих на Майдане.
Принятие Радой законов, предусматривавших, в частности, ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках привело к тому, что протесты начались во многих уголках страны. Власти пошли на крайние меры и применили оружие против протестующих, однако не смогли сломить протесты. В итоге президент Виктор Янукович покинул Киев и вскоре сбежал в РФ.
Ранее Зеленский заявил о том, что Кремль подготовил план свержения власти в Украине. В Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3".
Напомним, ранее стало известно о том, что завершено расследование крупнейшего дела Майдана. В Украине будут судить экс-президента Виктора Януковича и тогдашних руководителей силовых ведомств по делу о расстреле митингующих на Майдане.
Как писал Главред, в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году сообщалось, что беглый президент Виктор Янукович находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его хотели объявить "президентом Украины".
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