Завершено расследование крупнейшего дела Майдана: будут судить Януковича и силовиков

В Украине будут судить экс-президента Виктора Януковича и тогдашних руководителей силовых ведомств по делу о расстреле митингующих на Майдане.

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Госбюро расследований завершило расследование крупнейшего дела Евромайдана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дело по расследованию расстрела митингующих на Майдане Независимости во время Евромайдана в Киеве 18-20 февраля 2014 года завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

В частности, в совершении тяжких преступлений обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники:

президент Украины (Виктор Янукович);

министр внутренних дел Украины (Виталий Захарченко);

заместитель министра внутренних дел Украины;

глава СБУ (Александр Якименко);

первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра (Владимир Тоцкий);

министр обороны Украины (Павел Лебедев);

начальник Главного управления - командующий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (Станислав Шуляк);

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве (Валерий Коряк);

заместитель начальника ГУМВД Украины - начальник милиции общественной безопасности;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в результате расследования установлено, что бывший президент Украины, в период с 21 ноября 2013 по 18 февраля 2014, с целью незаконного препятствования организации и проведению митингов в поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, при подстрекательстве представителей государства- агрессора РФ, создал организованную преступную группу.

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"В ее состав он привлек бывших министра внутренних дел и его заместителя, командующего внутренними войсками МВД Украины, председателя Службы безопасности и его заместителя, начальника ГУ МВД в г. Киеве и его заместителя, командира столичного полка милиции особого назначения "Беркут", а также министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

18-20 февраля 2014 года преступная группа под руководством Януковича организовала применение работниками правоохранительных органов и внутренних войск, с превышением служебных полномочий, физического насилия, огнестрельного оружия, военной техники и специальных средств, в том числе незаконно поставленных с территории государства-агрессора, для силового противодействия и разгона демонстрантов.

В Украине будут судить экс-президента Януковича и силовиков / Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, в первой половине дня 18 февраля 2014 члены преступной группы во главе с экс-президентом, используя полномочия, силы и средства возглавляемых ими ведомств, организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную Раду Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента Украины.

"Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года обвиняемые организовали штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В обвинительном акте отмечается, что такие действия бывших президента, министра обороны Украины и руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части г. Киева. В том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

В связи с тем, что подозреваемые скрываются от стороны обвинения и суда на территории РФ, временно оккупированной АР Крым и г. Севастополь, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось при их отсутствии (in absentia). В отношении всех обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, а также организацию террористического акта.

Бывшему Председателю СБУ и командующему ВВ МВД Украины также инкриминировано дезертирство (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Как писал Главред, в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году сообщалось, что беглый президент Виктор Янукович находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его хотели объявить "президентом Украины".

В июле 2022 года Янукович выступил с обращением к украинцам, призвав народ определиться, хотят ли они мира или продолжения войны. Власть в Киеве фигурант уголовного дела назвал "неопытной и авантюристичной".

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