Кремль подготовил план свержения власти в Украине: Зеленский назвал сроки

В Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3".

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В Кремле хотят отстранить от власти Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что кремлевское руководство подготовило план отстранения его от должности.

По его словам, в Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3", а реализовать его хотят до конца 2023 года. Такое заявление глава государства сделал в интервью таблоиду The Sun.

"Последняя информация: они очень хотят – есть план "Майдан-3", чтобы сменить президента (Украины) – возможно, не через убийство, а через смену (власти – ред.)", - предупредил президент.

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Вместе с тем он убежден в том, что россияне будут использовать любые инструменты, которые они имеют.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о том, что Россия намерена устроить в Украине переворот. Украина не пойдет на какие-либо форматы переговоров с агрессором Россией, которые предполагают заморозку войны, сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль готовит массовые провокации в Украине. Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно российские оккупанты обрадуются.

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