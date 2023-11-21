Украина оказалась в центре рисков Третьей мировой войны - Зеленский

В результате российского вторжения, Украина оказалась в центре глобальных рисков Третьей мировой войны, сказал Владимир Зеленский.

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По словам президента Зеленского, Украина сейчас предотвращает Третью мировую войну / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

В результате российского вторжения, Украина оказалась в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, Украина сейчас предотвращает Третью мировую войну.

"Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. И я действительно думаю, что наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории", - сказал украинский лидер.

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По словам Зеленского, война в Израиле отвлекла внимание мира от Украины и подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране.

"Эта страна усилила военные усилия России, поставив смертоносные дроны- камикадзе", ‒ сказал украинский президент.

Визит Остина в Украину

Напомним, 20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что прибыл для того, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России.

Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США.

"Для меня было честью встретиться с Президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные и долгосрочные боевые потребности Украины", – подчеркнул министр обороны США.

Позже корреспонденты The Washington Post обратили внимание, что США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой. Во время сегодняшнего приезда в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

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