"Здесь все говорят по-русски": в Одесской области вспыхнул языковой скандал

Продавщица местного магазина в Черноморске отказалась обслуживать посетительницу на украинском языке и предложила, чтобы девушка оплатила ей языковые курсы.

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В Одесской области вспыхнул языковой скандал/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео Telegram-канала Ganul

В городе Черноморск Одесской области вспыхнул языковой скандал в местном магазине по продаже мобильной техники и аксессуаров. Посетительница попросила продавщицу обслуживать ее на украинском языке, а вместо этого наткнулась на волну непонимания и критики.

Когда посетительница сказала, что продавщица нарушает закон, разговаривая на рабочем месте на русском языке, то работница магазина вызвала охрану. Об этом сообщил Telegram-канал Ganul.

Продавщица во время дискуссии с посетительницей, которая просила соблюдать законы Украины, отмечала, что не владеет украинским и поэтому не хочет его коверкать. В то же время работница добавила, что девушка может оплатить ей языковые курсы, если хочет услышать украинский язык во время обслуживания в этом магазине. Также продавщица назвала девушку "западенкой".

Продавщица как аргумент в свою пользу отмечала, что она родилась в Черноморске и, мол, в этом городе "все разговаривают на русском языке". Также она обращала внимание, что в украинском войске есть бойцы, которые говорят по-русски.

Когда на вызов прибыла охрана, они использовали такие же аргументы, как и работница заведения, и приводили пример русскоязычных бойцов, которые воюют на фронте, защищая Украину от оккупантов.

На вызов посетительницы магазина приехала полиция, которая приняла от девушки заявление.

На этом скандал не закончился. Очень быстро в сети появилось видео, где продавщица на украинском языке извиняется за свое поведение и обещает, что в дальнейшем не будет нарушать языковой закон и будет обслуживать клиентов магазина только на украинском.

Отмечается, что магазин получит штраф от полиции и языкового омбудсмена.

Смотрите видео языкового скандала в Одесской области:

Ранее сообщалось, что в Днепре вспыхнул языковой скандал – преподавательница запретила студентке говорить на украинском. Во время занятия в медуниверситете преподавательница попросила студентку отвечать на русском языке, а когда девушка возразила, педагог "послала" ее во Львов.

Напомним, СБУ открыла дело на экс-депутата Украины Ирину Фарион – ее подозревают по 4 статьям Уголовного кодекса. Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

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