ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: детали

В результате удара были повреждены два самолета российских оккупантов, а также ангар.

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ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

Два российских самолета Ан-2 были повреждены в результате удара украинских военных по захватчикам в оккупированном селе Тарасовка Херсонской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. Отмечается, что удар произошел вечером 17 ноября около 17:00.

Во время атаки на аэродром на улице Магистральной в оккупированном селе повреждения получили минимум два самолета Ан-2, а также ангар.

видео дня

При этом в Telegram-канале отмечают, что о пострадавших ничего неизвестно.

В то же время украинский телеграм-канал "Николаевский Ванек" опубликовал видео момента удара по аэродрому.

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2/ скрин

Смотрите видео момента удара по аэродрому:

Удары по российским самолетам

Ранее сообщалось, что под Москвой диверсанты взорвали 2 российских самолета и вертолет, у руководства армии РФ вспыхнула истерика. Неизвестные лица заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и Ил-20, которые относятся к 354 авиаполку специального назначения, и вертолет Ми-28Н.

Напомним, в Воздушных силах раскрыли цель массированного удара по аэродромам. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что поражение российских военных аэродромов является важной стратегической целью для Украины, поскольку эти аэродромы являются базами для расположения вертолетов, которые операционно действуют близко к линии фронта. Они способны использовать противотанковые управляемые ракеты для атаки военной техники украинских сил.

Также ранее разведка Великобритании сообщила, что российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком. Для оккупантов потеря такого самолета является незаурядным событием. В британской разведке говорят, что это может быть всего 5-й самолет такого типа, который потеряли захватчики.

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