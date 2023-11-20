Россия готовит массированный ракетный удар по Украине: чего ожидать украинцам

Россияне проводят подготовку к массированной атаке на Украину

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Россия готовит массированный ракетный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Постоянные атаки дронов на Украину в последнее время происходят не просто так. Военный обозреватель Денис Попович рассказал, чему это предшествует и к чему лучше быть готовым.

Всем известно, что российская армия всё чаще и чаще использует ударные БпЛА в атаках на Украину. При этом, атаки дронами становятся массироваными, а ракеты запускаются реже.

Всё это, по словам Поповича, свидетельтсвует о том, что Россия накапливает ракетный потенциал, параллельно "кошмарит" гражданское население дронами, как самым дешевым и массовым средством поражения, а также собирает данные о критической инфраструктуре.

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Военный обозреватель утверждает, что характер использования врагом дронов, а точнее маршруты, по которым их запускают, проявляют поиски Россией слабых мест в работе украинской ПВО. Дроны оккупанты запускают в те зоны, которые выходят за границы работы ПВО и мобильных групп борьбы с БпЛА.

Несмотря на то, что гадать о возможной дате массированного удара смысла нет, стоит понимать, что она произойдет, как только вся необходимая информация будет собрана, а нужный ракетный потенциал изготовлен. В среднем скорост изготовления ракет в России составляет 2-5 разных экземпляров в сутки.

Атака беспилотников на Украину

Напомним, в ночь на 18 ноября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенщины.

Затем в ночь на 19 ноября российские оккупанты массово запустили по Украине беспилотники типа Shahed, по которым отработали силы ПВО. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Также спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, какая ситуация с использованием дронов в ходе боевых действий в Украине. Он предупредил о том, что зимой РФ может делать акцент на дроновых атаках, однако у Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам.

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