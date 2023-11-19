'Дроны повредили дома и инфраструктурный объект': в ВСУ рассказали о массированной ночной атаке РФ

Деталей в ВСУ не раскрывают, чтобы не давать врагу понять, достиг ли он успеха.

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Россия атаковала Украину дронами / коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

Спикер воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия снова нанесла удар по мирным украинским городам. Враг запустил по нашей территории 20 "Шахедов", однако значительную часть из них удалось сбить.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Игнат заявил, что во время ночной атаки дронами-камикадзе обошлось без критических разрушений. Он также отметил, что 15 сбитых беспилотников из 20 - это отличный результат.

Деталей в ВСУ не раскрывают, чтобы не давать врагу понять, достиг ли он успеха. Также спикер рассказал, что Россия пытается попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты, однако об этом также нельзя говорить в прямом эфире.

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"Силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы приблизить статистику сбитых дронов к 100%", - подчеркнул он.

Представитель Воздушных сил также отметил, что сейчас идет работа над усилением украинской ПВО.

На Киевщине попадание в инфраструктурный объект

Глава областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил в Facebook, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.

"Вторую ночь подряд российские террористы атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. Воздушная тревога длилась почти 5 часов. На Киевщине активно работала ПВО", - отметил глава ОВА.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

В Черкасской области обломки повредили дома

"Ночь с тревогой более 4 часов. Враг устроил очередной террор с воздуха. По предварительным данным, наши защитники минуснули в небе над Звенигородщиной вражеский БпЛА", - заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Как отмечается, обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

Напомним, что Россия массированно атаковала Украину дронами. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Оккупанты дронами атаковали две области Украины. Оккупанты пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным, считает Гуменюк.

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