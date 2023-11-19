РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

У Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал об использовании дронов / armyinform.com.ua, Telegram

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, какая ситуация с использованием дронов в ходе боевых действий в Украине.

По его словам, Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов по сравнению с РФ, ведь ВСУ пользуются помощью Запада. Такое заявление украинский офицер сделал в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем представитель ВС предупредил о том, что зимой РФ может делать акцент на дроновых атаках, однако у Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам.

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"Дронов много не бывает, нужно наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", – заявил Игнат.

По его словам, именно поддержка западных партнеров позволяет Вооруженным Силам Украины увеличивать производство ударных дронов.

"Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить Россию на ее территории, как они терроризируют нас", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем он предупредил о том, что Россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку враг не имеет достаточного количества ракет, как в прошлом году.

Игнат также добавил, что Силы обороны Украины усиливаются системами ПВО, которые могут уничтожать российские дроны. В частности, речь идет о зенитных системах Gepard и мобильных огневых группах.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed. В Украине сосредоточились на производстве сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.

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