УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

Алексей Тесля
19 ноября 2023, 15:51
У Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, подчеркнул Юрий Игнат.
Юрий Игнат, дроны Шахед
Юрий Игнат рассказал об использовании дронов / armyinform.com.ua, Telegram

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, какая ситуация с использованием дронов в ходе боевых действий в Украине.

По его словам, Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов по сравнению с РФ, ведь ВСУ пользуются помощью Запада. Такое заявление украинский офицер сделал в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем представитель ВС предупредил о том, что зимой РФ может делать акцент на дроновых атаках, однако у Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам.

видео дня

"Дронов много не бывает, нужно наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", – заявил Игнат.

По его словам, именно поддержка западных партнеров позволяет Вооруженным Силам Украины увеличивать производство ударных дронов.

"Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить Россию на ее территории, как они терроризируют нас", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем он предупредил о том, что Россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку враг не имеет достаточного количества ракет, как в прошлом году.

Игнат также добавил, что Силы обороны Украины усиливаются системами ПВО, которые могут уничтожать российские дроны. В частности, речь идет о зенитных системах Gepard и мобильных огневых группах.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed. В Украине сосредоточились на производстве сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ дроны война России и Украины Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

16:47 Украина
"Надо 18-20 летние": военный призывает мобилизовать студентов

"Надо 18-20 летние": военный призывает мобилизовать студентов

15:52 Украина
РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

15:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:47

У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

16:25

Колядование 2024: когда колядовать по новому церковному календарю

16:10

Принц Уильям получил странный титул "самого сексуального" - Влад Яма позавидовал

16:02

Что нужно сделать 21 ноября, чтобы быть здоровым: приметы и запреты дня

15:52

"Надо 18-20 летние": военный призывает мобилизовать студентовВидео

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
15:51

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

15:50

Почему сковорода пригорает и как это исправить: поможет обычная соль

15:46

Ужасное ДТП в Польше: автобус с украинцами "вылетел" с дороги, есть погибшие

15:24

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Водолею - вечеринка с партнером, Скорпиону - обвинения

Реклама
15:19

"Территория сама освободится": боец ВСУ рассказал, как достичь успеха на поле боя

14:53

Под угрозой поставки оружия Украине: РФ устраивает диверсии в Болгарии – FT

14:42

Работает на все 100%: что положить в холодильник, чтобы убрать запах

14:39

Россияне "накрыли" свой же десантный полк на левом берегу Днепра: все подробности

14:26

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет – аналитики

14:19

Вдовец Русланы Писанки показал памятник, который установил любимой

13:59

Под Авдеевкой Россия запускает танки-камикадзе по позициям ВСУ: Путин надеется на успех

13:51

Лунный календарь 20 ноября 2023: спутник вещует новый этап развития в разных сферах

13:51

Талия поблагодарит: "ленивый" рецепт пиццы без теста за 10 минутВидео

13:43

Россия решила достать редкий самолет М-55: в разведке Британии объяснили ситуацию

13:21

Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецептыВидео

Реклама
13:12

"Будет поглощать страны": эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

12:59

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: как сохранить сбережения

12:57

"Мобилизованный" в росармию украинский подросток покинул РФ: у Путина отличились наглостью

12:53

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:34

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Раки - положитесь на интуицию, Стрельцам - возможности

12:33

Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

12:28

Ждать ли вскоре еще одну войну: дипломат раскрыл результаты встречи Си с Байденом

12:23

Мисс Вселенная-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

11:48

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:39

Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцахВидео

11:27

Церковный праздник 20 ноября: что нельзя делать на преподобного Григория Декаполита

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября 2023: Крысе - все с чистого листа, Лошади - болезнь

11:06

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:05

Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины – Генштаб

10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

Реклама
08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

06:30

Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

06:01

Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущевамнение

06:00

Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

05:28

Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любвиВидео

04:34

Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

03:40

РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять