УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

Алексей Тесля
6 ноября 2023, 10:40
В Украине сосредоточились на производстве сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.
Дроны
В Украине начали производство новых дронов / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ukroboronprom, Telegram

В Украине начали серийно производить новые ударные дроны-камикадзе, являющиеся аналогами иранских Shahed, с помощью которых страна-агрессор РФ бьет по городам Украины.

Как подчеркнул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, новые дроны уже заказывают Силы обороны для своих операций.

Он отметил, что новые украинские ударные дроны имеют дальность полета до тысячи километров. Вместе с тем разработкой и производством новых дронов в Украине занимаются как частные, так и государственные компании.

видео дня

"У нас есть аналог Shahed, а есть и более мощные модели, потому что Shahed так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", – говорит гендиректор "Укроборонпрома".

Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. В ВСУ рассказали о том, что украинские защитники все чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа.

Напомним, ранее эксперт объяснил опасность новых дронов РФ "газонокосилок". В этих дронах используют двигатели другого типа, с громкостью и звуковыми вибрациями другого порядка, отметил Александр Коваленко.

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.

"Он, конечно, не будет жужжать, как газонокосилка или мопед. Но он при этом будет гудеть, как ракета, ибо в мире не существует бесшумных турбореактивных двигателей", - отметил эксперт.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Укроборонпром беспилотники дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

11:06 Украина
Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

10:40 Украина
Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

09:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:06

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

10:50

Гости подумают, что новые: как отстирать домашние тапки

10:40

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

10:17

Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

10:13

Выпустили рекордное количество авиабомб за сутки: РФ обстреляла Херсонщину

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
09:59

Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс

09:51

Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

09:44

ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

09:20

Ночная атака РФ на Одессу: число пострадавших возросло до 8Фото

Реклама
09:02

Гороскоп на завтра 7 ноября 2023: Козероги - стойте на своем, Водолеям - экономить

08:59

Россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку: ВСУ держат оборону и уничтожают оккупантов

08:17

Мощный удар ВСУ по Керчи: в ISW оценили последствия для оккупантов

07:59

США направили атомную субмарину на Ближний Восток

07:50

Капитуляция РФ и освобождение Крыма: астролог рассказал о последствиях получения ATACMS УкраинойВидео

07:30

Оникс, Искандер-М и более десятка "шахедов": ночью РФ атаковала три региона УкраиныФото

06:56

Повреждены дома, художественный музей, есть раненые: все последствия атаки РФ на ОдессуФотоВидео

06:55

Только люди с гибким мышлением увидят собаку среди овец за 7 секунд: удивительная иллюзия

06:41

Вероятность президентских выборов в 2024 году в Украине высокамнение

06:25

Почему слово "співпадіння" неправильное: как его заменить в украинском языке

06:08

Какой сегодня праздник 6 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
04:30

Почему от кофе хочется спать: есть только один простой способ избежать такого эффекта

04:00

Почему в некоторых кухонных лопатках есть отверстия: как правильно ими пользоваться

03:27

Синдром грустного клоуна: почему нужно проверить своих веселых друзей

02:52

Как выбрать хурму в магазине: хитрости, которые не подведут

02:20

Какие батарейки нельзя заряжать, чтобы не вызвать взрыв

01:30

РФ собирает ударный кулак и готовит штурм: Жданов назвал опасное направление

00:03

Ворвался сильнейший шторм: Украину накрыла почти 8-бальная магнитная буря

05 ноября, воскресенье
23:47

Зеленский жестко обозвал Путина матом в эфире американского канала

22:59

Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года - нардеп

21:45

Полетели ракеты и "шахеды": в Одессе прогремели мощные взрывы

21:21

"Имя очень символичное": Сашо Бо раскрыла, как назовут будущую дочь

21:20

Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

20:32

Виталий Портников. ВСУ ударили по КерчиВидеоблоги

20:32

Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

20:29

Перестаньте искать врагов среди своих, перестаньте жрать друг другамнение

20:28

Женщина показала гениальный прием, как избавиться от мешков под глазамиВидео

19:58

Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото

19:34

Зеленский жестко ответил Трампу, который пообещал закончить войну за 24 часа

19:22

Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенкаВидео

18:54

"Трагедии можно было избежать": Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

Реклама
18:51

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: в нескольких городах - взрывы

18:49

Сильный дождь и штормовой ветер: в Украине будет бушевать серьезная непогода

17:53

"Россия контролирует наше небо": Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму

17:46

В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов

17:46

Как и где спят дельфины в море: ответ вас поразит

17:25

Важно знать: какие продукты нельзя хранить в полиэтиленовом пакете

16:36

Александр Лымарь досье

16:13

Тысячи долларов: Добрынин откровенно назвал сумму своего дохода

16:13

Что нужно съесть 6 ноября, чтобы весь год быть здоровым: приметы дня

15:59

Оккупанты уничтожили всю семью: погиб военный, жену и дочь которого убила ракета РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять