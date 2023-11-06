Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

В Украине начали серийно производить новые ударные дроны-камикадзе, являющиеся аналогами иранских Shahed, с помощью которых страна-агрессор РФ бьет по городам Украины.
Как подчеркнул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, новые дроны уже заказывают Силы обороны для своих операций.
Он отметил, что новые украинские ударные дроны имеют дальность полета до тысячи километров. Вместе с тем разработкой и производством новых дронов в Украине занимаются как частные, так и государственные компании.
"У нас есть аналог Shahed, а есть и более мощные модели, потому что Shahed так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", – говорит гендиректор "Укроборонпрома".
Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. В ВСУ рассказали о том, что украинские защитники все чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа.
Напомним, ранее эксперт объяснил опасность новых дронов РФ "газонокосилок". В этих дронах используют двигатели другого типа, с громкостью и звуковыми вибрациями другого порядка, отметил Александр Коваленко.
Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.
"Он, конечно, не будет жужжать, как газонокосилка или мопед. Но он при этом будет гудеть, как ракета, ибо в мире не существует бесшумных турбореактивных двигателей", - отметил эксперт.
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