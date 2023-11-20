Россияне отступили: ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции

По словам Коваленко, россияне не могли на фундаментальном уровне удержать позиции в районе Степного Донецкой области.

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ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции / Коллаж Главред, фото: Оперативное командование Восток, Генштаб ВСУ

Силам обороны Украины удалось успешно провести контратаку в районе Степного на Авдеевском направлении. В результате контрудара оккупанты отступили на левую сторону железной дороги. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины время от времени проводят контрнаступательные действия на тех направлениях, где это возможно и где это может иметь успех.

"В этом случае речь идет о районе Степного. Степное - это село, которое расположено к северу от Авдеевки, в северном секторе. Степное практически примыкает к железной дороге, которая идет из Авдеевской промзоны, через коксохим проходит. И россиянам удалось выйти на правую сторону от железной дороги, но не удалось закрепиться", - подчеркнул эксперт.

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Коваленко делает вывод о том, что все действия оккупантов, которые они осуществляли справа от железной дороги были бесперспективны, ведь они не имели возможности удержать эти позиции.

"И чтобы минимизировать угрозы для Степного в случае, например, более мощного какого-то прорыва, более мощного наступления, то есть речь идет о третьей волне наступления с механизированной компонентой, серьезная подготовка к которой сейчас ведется у российского командования, был с успехом осуществлен соответствующий контратакующий удар", - сказал Коваленко.

Он сообщил, что российские войска вынуждены были перейти на левую сторону от железной дороги, и на данный момент угроза боевых столкновений в окрестных районах степного минимизирована.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Офицер Сергей Цехоцкий из 59-й отдельной мотопехотной бригады утверждает, что информация о прорыв украинской обороны в Авдеевке не соответствует действительности.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отмечает, что командование оккупационных войск России активно работает над компенсацией потерь в подразделениях, которые понесли серьезных потерь. Российское коммандование ставит своим солдатам задачу "займи позицию или погибни".

В пятницу, 17 ноября, российские оккупационные войска начали наступление под Авдеевкой в Донецкой области и им удалось осуществить ограниченное продвижение вперед.

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