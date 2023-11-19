Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

Командование оккупационных войск агрессора России работает над восполнением потерь в обескровленных подразделениях. Они ставят своим силам задачу "возьми позицию или умри". В рядах захватчиков растет численность дезертиров, присутствуют заградительные отряды и расстрелы подчиненных. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в войсках РФ идет восполнение потерь. Враг продолжает атаковать – за прошедшие 24 часа было 10 авиационных атак и четыре ракетных удара, 51 атака, а также более 800 артиллерийских обстрелов.
"Несут значительные потери, но продолжают пополнять обескровленные подразделения. Российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри". Растет количество дезертиров, командование оккупантов практикует заградительные отряды и даже расстрелы своих подчиненных", - сказал Штупун.видео дня
Кроме того, он добавил, что за минувшие сутки вражеские войска потеряли 531 человека и 36 единиц техники.
Оккупанты продолжают вести пехотные штурмы, ожидается усиление атак.
"Пленные россияне рассказывают, что их обманывают, говорят, что на наших позициях никого нет. В Авдеевке идут пехотные штурмы, сейчас действия РФ можно назвать разведкой боем, мы ожидаем усиление атак", - подчеркнул Александр Штупун.
Ситуация в Авдеевке
Россия готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку, оккупанты попытаются окружить город, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. По его словам, оккупанты активно используют пехоту, но в скором времени могут применить и тяжелую бронетехнику.
ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой, сказал командир стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
Войска РФ добились незначительного продвижения в районе Авдеевки, полагают аналитики американского Института изучения войны. По оценкам ISW, захватчикам удалось добиться определенного успеха в направлении к северу от Авдеевского коксохима и промышленной зоне на юго-восточной окраине города.
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