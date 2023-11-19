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ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

Юлия Закрепа
19 ноября 2023, 09:48
Российские войска продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение.
ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW
Россияне наступают под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 37-я бригада морской пехоты

В отчете Института изучения войны сообщили, что российские захватчики незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине Авдеевки.

Американские аналитики ISW, ссылаясь на российских "военкоров", предполагают, что российские войска контролируют 60 процентов промышленной зоны и что часть Авдеевского коксохимического завода все больше становится спорной "серой зоной". Также они утверждали, что российские войска якобы захватили несколько позиций возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки и продолжают наступление к югу от террикона к северо-востоку от Авдеевки.

"Россияне сообщали, что они развивают успехи у железной дороги к северу от Авдеевки и укрепляют контроль над позициями вблизи Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), отметив, что украинские войска не отступили из промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки. Другой российский "военкор" заявил, что бои продолжаются преимущественно в направлении Очеретиного (15 км северо - западнее Авдеевки), Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода", - говорится в сообщении ISW.

видео дня
ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW
Карта боев за 19 ноября / фото: ISW

Тем временем украинский Генштаб проинформировал, что Силы обороны отразили российские нападения к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки), Степного и Авдеевки; к югу от Тоненького; и возле керамики (14 км к северо-западу от Авдеевки).

Напомним, что РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку. Российские оккупанты готовятся к проведению третьей волны наступления на город Авдеевка Донецкой области. Украинские военные готовятся противостоять врагу.

в РФ катастрофические потери под Авдеевкой. Бои за Авдеевку Донецкой области существенно увеличили потери российских оккупантов в Украине. Рост числа некрологов оккупантов РФ связан с активными попытками РФ взять Авдеевку.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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