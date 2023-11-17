ВСУ "выкашивают" офицеров и солдат: у РФ катастрофические потери под Авдеевкой

Рост числа некрологов оккупантов РФ связан с активными попытками российской армии взять Авдеевку.

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ВСУ уничтожают российских военных под Авдеевкой / Facebook, Радио Свобода

Бои за Авдеевку Донецкой области существенно увеличили потери российских оккупантов в Украине.

"Количество некрологов (оккупантов РФ, - ред.) в последнее время серьезно выросло: если летом и в начале осени волонтеры находили информацию примерно о 80 погибших в день, то теперь это 100-110 погибших в сутки", - говорится в новых данных совместного проекта "Медиазоны" и "Би-би-си" по установлению поименного списка уничтоженных на войне с Украиной российских захватчиков.

Журналисты уточняют, что рост числа некрологов оккупантов РФ связан с активными попытками российской армии взять Авдеевку: "Мы видим десятки некрологов с указанием этого места гибели, остальные тоже очевидно связаны с Авдеевкой, но место гибели не указано".

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Детали масштабных потерь РФ

Кроме того, в материале публикуются фамилии 14 уничтоженных за последнее время оккупантов в звании от подполковника и выше.

"Это почти рекорд: сравнимые потери среди высокопоставленных офицеров Россия несла только прошлым летом, когда Украина начала применять дальнобойные ракеты HIMARS. Сейчас такой рост частично можно объяснить появлением на фронте ракет ATACMS", - уточняют авторы материала.

Журналисты напоминают, что недавно стало известно об ударе по штабу группировки РФ "Днепр", в результате которой были ликвидированы как минимум три полковника ВДВ: Александр Галкин, Вадим Добряков и Алексей Коблов. Кроме того, в госпитале от ран скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Ян Суханов.

"Мы пока не добавили в список высокопоставленных офицеров временного исполняющего обязанности начальника 126-го военно-следственного управления Дмитрия Кацубу, пока нам не удалось установить его звание — скорее всего, он был подполковником или полковником, но точно его звание нам установить не удалось. Он погиб во время удара по Скадовску ракетами HIMARS", - пишут авторы материала.

В то же время подчеркивается, что большинство высокопоставленных офицеров РФ были уничтожены не при ударах по штабам, а на линии фронта: как правило, это командиры батальонов или штурмовых отрядов "Шторм-Z".

"Кроме того, стало известно о гибели 69-летнего полковника полиции в отставке Владимира Попова, он командовал казачьим батальоном "Терек": судя по некрологам, очень часто подразделениями казаков руководят люди в возрасте старше 60 лет", - добавляет "Медиазона".

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что войска РФ устроили обострение под Авдеевкой. Российские оккупанты каждый сутки наносят ракетные и бомбовые удары по Авдеевке, активно применяется боевая пехота, рассказал начальник ГВА Виталий Барабаш.

Напомним, ранее в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки. Российские оккупанты в попытках окружить Авдеевку потеряли около 3 тысяч своих военных и приблизительно 270 единиц тяжелой военной техники, пишет Юлиан Репке.

Как ранее сообщалось, оккупанты стянули кучу техники к Авдеевке, рассказал боец ВСУ Егор Фирсов. По его словам, украинские войска готовятся к новой навале со стороны вражеских российских подразделений.

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