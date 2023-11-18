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РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку: оккупанты попытаются окружить город

Алёна Воронина
18 ноября 2023, 13:44
Захватчики могут массово пустить вперед военную технику. Пока что оккупанты гонят вперед пехоту.
Российские военные, украинские военные
РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты готовятся к проведению третьей волны наступления на город Авдеевка в Донецкой области.

Они хотят окружить город. Украинские военные готовятся противостоять врагу. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты сейчас используют пехоту, но во время третьего наступления могут применить много военной техники.

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"Вероятно, будет массовое применение техники, потому что сейчас враг несколько снизил количество авиаударов и снова погнал вперед пехоту. То есть два дня фиксировалось небольшое количество техники и шли боевые подразделения", – отметил Штупун.

Также спикер рассказал, что российские оккупанты продолжают быть активными в районе Марьинки Донецкой области. Там небольшие группы захватчиков идут вперед, но "топятся о нашу оборону".

Ситуация в районе Авдеевки

Ранее сообщалось, что возле Авдеевки оккупанты перешли к "тактике Бахмута". Российские оккупанты в попытках окружить Авдеевку потеряли около 3 тысяч своих военных и примерно 270 единиц тяжелой военной техники, отмечают в Bild.

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что несмотря на большие ежедневные потери, российские войска продолжают основной удар в районе Авдеевки и Марьинки, как и раньше. Отмечается, что россияне изменили свои планы по Авдеевке. В разведке Эстонии делают вывод, что россияне не будут заходить в Авдеевку из-за серьезных укреплений Сил обороны Украины. Цель россиян – окружить город.

В американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях. Российские захватчики смогли незначительно продвинуться вперед возле Авдеевки в Донецкой области и возле Урожайного в Запорожской области.

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