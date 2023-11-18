"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

Оккупанты ночью ударили дронами, было попадание в энергетический объект в Одесской области.

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В ВСУ прокомментировали ночную атаку оккупантов/ Telegram, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 18 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе. Удары беспилотниками наносились на разных направлениях.

Атака была очень сильной. Украинская ПВО на юге сбила восемь вражеских дронов на подлете. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что враг уже понемногу начинает подбираться к украинской энергетической инфраструктуре.

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"Атака была мощная. Силы противовоздушной обороны – от мобильных огневых групп до стационарных комплексов и авиации – работали мощно. Восемь дронов в нашей зоне ответственности удалось уничтожить. Очевидно, что враг понемногу начинает подбираться к энергетической инфраструктуре. Попадание в Одесской области тому подтверждение", – отметила Гуменюк.

Она рассказала, что было попадание в объект энергетической инфраструктуры, после чего там вспыхнул пожар. Один гражданский получил ранение, его забрали в больницу.

"Восемь беспилотников были уничтожены еще на подлете к основной цели – шесть на Николаевщине, по одному на Херсонщине и Одесщине. Цели врага понятны, дальнейшие атаки, вполне вероятно, будут также направлены на энергетику", – отметила Гуменюк.

Удар дронами по Украине в ночь на 18 ноября

В ночь на субботу, 18 ноября, РФ дронами атаковала Украину. В ночь на 18 ноября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенской области.

Позже стало известно, что в Одесской области - "прилет" в объект энергетической инфраструктуры. "Шахеды" атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины. Всего зафиксированы пуски 38 ударных дронов, 29 из них удалось сбить.

В Одесском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован.

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