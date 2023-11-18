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Ночная атака дронов: на Одесчине - "прилет" в объект энергетической инфраструктуры

Анна Ярославская
18 ноября 2023, 09:24
"Шахеды" атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины. Всего зафиксированы пуски 38 ударных дронов, 29 из них удалось сбить.
Дроны
РФ атаковала Укаоину дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью российские оккупанты атаковали южные регионы Украины беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов: в Николаевской области - 6, по одному - в Херсонской и Одесской областях.

В Одесском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован, сообщили Силы обороны Юга.

По Запорожью оккупанты запустили восемь дронов, четыре из них сбили, на объектах инфраструктуры вспыхнули пожары. К счастью, люди не пострадали.

видео дня

Что говорят в Воздушных Силах ВСУ

С 20 часов 17 ноября по 4 часа утра 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск-РФ) ударными БпЛА типа "Shahed".

Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

"Шахеды" атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Отчет Воздушных сил
Уничтожены 29 ударных БПЛА из 38 / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 18 ноября беспилотники атаковали Киев, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенщины.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к столице. По предварительным данным, в городе обошлось без жертв и разрушений.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги также работали силы ПВО. Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.

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