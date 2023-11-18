Возле берегов Украины подорвался балкер с зерном – Reuters

Судно наткнулось на морскую мину и получило повреждения.

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Возле берегов Украины подорвался балкер с зерном/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Черном море возле берегов Украины получило легкие повреждения торговое судно, которое перевозило зерно. Оно, вероятно, наткнулось на морскую мину.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины. Отмечается, что загруженный пшеницей балкер Georgia S Под флагом Либерии следовал из порта "Южный", когда получил повреждение.

Источник в украинском правительстве сообщил Reuters, что, вероятно, судно наткнулось на плавающую морскую мину.

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В издании отмечают, что судно получило незначительные повреждения.

Согласно данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, зерновоз направлялся в румынский порт Констанца.

Ситуация в Черном море

Ранее в ВМС Украины сообщали, что оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать. Российские захватчики взяли оперативную паузу после успешных ударов украинских военных по кораблям Черноморского флота. В РФ думают, как изменить тактику.

Также ранее отмечалось, что уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием. Ударом ВСУ уничтожена основная система вооружения этого корабля, отмечают аналитики.

Напомним, в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали уничтожения двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

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