Конгресс США сможет принять новую помощь для Украины в середине декабря – Bloomberg

Одобрение военной помощи США для Украины может затянуться до середины декабря или даже дольше. Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, которое, как администрация Байдена, так и украинское правительство, считают жизненно важным.
Как пишет Bloomberg, сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи, который является не связанным с обязательными законопроектами, которые побуждали бы к быстрым действиям.
Быстрее всего Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, то есть почти через два месяца после того, как президент США Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для Украины.
Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением относительно пакета помощи Украине, за который они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.
"Нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", - сказал демократ от Делавэра Крис Кунс, который имеет тесные связи с Байденом.
По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".
Военная помощь Украине от США
15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
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