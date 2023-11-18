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Конгресс США сможет принять новую помощь для Украины в середине декабря – Bloomberg

Анна Ярославская
18 ноября 2023, 08:40
Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи Киеву. Тем временем у ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы.
Военная помощь, Конгресс США
Военная помощь США для Украины может задержаться / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

Одобрение военной помощи США для Украины может затянуться до середины декабря или даже дольше. Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, которое, как администрация Байдена, так и украинское правительство, считают жизненно важным.

Как пишет Bloomberg, сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи, который является не связанным с обязательными законопроектами, которые побуждали бы к быстрым действиям.

Быстрее всего Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, то есть почти через два месяца после того, как президент США Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для Украины.

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Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением относительно пакета помощи Украине, за который они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.

"Нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", - сказал демократ от Делавэра Крис Кунс, который имеет тесные связи с Байденом.

По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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