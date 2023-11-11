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В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 16:50
Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут, подчеркнул Андрей Юсов.
Серна
В Черном море уничтожили МДК оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали детали уничтожения двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

Они были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов, подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это чрезвычайно удачная операция. Речь идет не только о двух уже можно утверждать уничтоженных десантных катерах, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ", - сказал представитель ГУР.

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По его словам, заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут. При этом после ударов в Черном море Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты. Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.

"Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты", - добавил Юсов.

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем. Во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных скоростных катера проекта 11770. На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82.

Напомним, ранее в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов в Крыму. Оккупанты ранее обустраивали минно-взрывные заграждения, напомнила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля получил повреждения также военный буксир РФ.

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Черное море Черноморский флот ГУР новости Крыма Андрей Юсов
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