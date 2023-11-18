УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

Алёна Воронина
18 ноября 2023, 10:44
Только с помощью самолетов Украина не сможет освободить свои территории от оккупантов. В первую очередь украинским военным нужно другое оружие.

Украинские военные, министр обороны Эстонии Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Википедия

Украинским военным сейчас прежде всего нужны боеприпасы. В частности, есть необходимость в дальнобойных ракетах.

Самолеты важны, однако только с их помощью не получится вернуть захваченные оккупантами украинские территории. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина.

видео дня

По его словам, оценивать, какое оружие сейчас нужно защитникам Украины, должен Генеральный штаб ВСУ. Но в целом украинским Вооруженным силам "нужно любое оружие".

"Конечно, вам нужны, прежде всего, боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и тому подобное. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", – отметил глава эстонского Минобороны.

Война в Украине

В Генштабе ВСУ сообщили об успехе во время операции на левом берегу Днепра. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию об обстановке на фронте. Там отметили, что операция на левом берегу Херсонщины продолжается.

Напомним, офицер Нацгвардии Денис Нагорный отмечал, что у россиян новая тактика – они перешли в наступление с техникой. В ВСУ отметили, что оккупанты начали использовать новую тактику для ведения боевых действий на Бахмутском направлении.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях. Российские захватчики смогли незначительно продвинуться вперед возле двух населенных пунктов Донецкой и Запорожской области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Эстония вторжение России новости Эстонии
Реклама

Главное за день

"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

11:40 Украина
"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

10:44 Украина
Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

10:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:40

"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

11:05

Лунный календарь 19 ноября 2023: один из наилучших периодов для работы и бизнеса

11:02

Бывшая солистка ВиаГры раскрыла, что думает Константин Меладзе о войнеВидео

10:44

"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

10:31

Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
10:02

Какой праздник завтра 19 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Возле берегов Украины подорвался балкер с зерном – Reuters

09:24

Ночная атака дронов: на Одесчине - "прилет" в объект энергетической инфраструктуры

09:00

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоЭксклюзив

Реклама
08:53

Оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях: в ISW описали ситуацию на фронте

08:40

Конгресс США сможет принять новую помощь для Украины в середине декабря – Bloomberg

08:10

Результат визита украинской делегации в СШАмнение

07:41

Ночью РФ дронами атаковала Украину: что известно о последствиях

06:10

Авдеевка. Два важных моментамнение

05:47

Гороскоп на декабрь 2023: когда у Раков начнут исполняться желанияВидео

04:00

"Дьявольский" знак: почему глаза кошек светятся в темноте

03:40

Как кофе влияет на кожу: почему не стоит верить 3-м популярным мифам

02:48

Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий

01:30

Зачем сыпать соль в колодец: вы просто упадете, узнав неожиданный ответ

17 ноября, пятница
22:59

Результат удивит любого: зачем пить теплую воду с утра

Реклама
22:58

В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять

22:51

"Танцует Настя, а стыдно мне": анорексичная Волочкова без белья ошарашила новыми танцамиВидео

22:44

Новая тактика врага: россияне перешли в наступление с техникой - офицер Нацгвардии

22:30

Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу

22:16

"Угрожает европейской безопасности": Шольц сделал важное заявление о войне в Украине

22:10

Жена Иракли Макацария поделилась редким фото их сына

22:07

Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе

21:38

Операция "Майдан-3": Кремль готовит массовые провокации в Украине

21:15

Ноябрь не пройдет бесследно: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями

21:15

Как привлечь удачу: 6 способов, которые помогут стать счастливчиком

21:01

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

20:55

Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

20:53

Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло

20:53

Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

20:20

На зависть соседям: лучший способ для выращивания роз из 1 инградиента

19:57

РФ перебрасывает на юг больше войск: зафиксировано движение техники в сторону Херсона

19:52

В Украине скоро подорожает бензин: украинцам рассказали, что будет с ценами

19:38

Повестки в платежках за коммуналку: законный ли новый способ призыва в армию

19:30

Пугачеву в черном "total look" с сыном сняли на видео возле монастыря

19:27

Этот факт перевернет ваш мир: из чего на самом деле делают мочалки для душа

Реклама
19:21

В Украину несется непогода: страну атакует снег и гололед

19:10

Почему Украина может исчезнуть с экономической карты мирамнение

19:00

Единственное условие окончания войны: полковник ВСУ раскрыл детали и назвал дату

18:42

В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее

18:39

Запас РФ в 800 ракет – угроза, но паники не надо, энергосистема выстоит – Укрэнерго

18:32

Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться - Reuters

18:32

"Была шокирована": Павлик удивил жену первым за семь лет сюрпризом

17:57

"Россияне шокированы": военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины

17:49

Армия Украины закрепляется на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

17:34

ВСУ "выкашивают" офицеров и солдат: у РФ катастрофические потери под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять