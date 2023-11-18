"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

Украинским военным сейчас прежде всего нужны боеприпасы. В частности, есть необходимость в дальнобойных ракетах.
Самолеты важны, однако только с их помощью не получится вернуть захваченные оккупантами украинские территории. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина.
По его словам, оценивать, какое оружие сейчас нужно защитникам Украины, должен Генеральный штаб ВСУ. Но в целом украинским Вооруженным силам "нужно любое оружие".
"Конечно, вам нужны, прежде всего, боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и тому подобное. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", – отметил глава эстонского Минобороны.
Война в Украине
В Генштабе ВСУ сообщили об успехе во время операции на левом берегу Днепра. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию об обстановке на фронте. Там отметили, что операция на левом берегу Херсонщины продолжается.
Напомним, офицер Нацгвардии Денис Нагорный отмечал, что у россиян новая тактика – они перешли в наступление с техникой. В ВСУ отметили, что оккупанты начали использовать новую тактику для ведения боевых действий на Бахмутском направлении.
Аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях. Российские захватчики смогли незначительно продвинуться вперед возле двух населенных пунктов Донецкой и Запорожской области.
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