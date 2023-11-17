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Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе

Юрий Берендий
17 ноября 2023, 22:07
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об обстановке на фронте. Там отметили, что операция на левом берегу Херсонщины продолжается.
Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе
В Генштабе обновили информацию об операции на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают активную наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В то же время на Бахмутском направлении продолжаются штурмовые действия, приводящие к большим потерям среди оккупантов. В Генштабе ВСУ подчеркнул, что военные совершают изнурительные действия против врага на всей линии фронта.

"На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, благодаря мужеству и профессионализму украинских морских пехотинцев, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – говорится в сообщении Генштаба.

Украинские защитники отбили шесть атак российских оккупантов. В течение суток наши герои совершили 10 ударов по районам концентрации вражеского личного состава и два удара - по ЗРК противника.

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"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника", - отмечают в Генштабе.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области успешно удерживают новый плацдарм в течение около месяца. В течение этого периода Вооруженные Силы Украины смогли закрепиться в районе населенного пункта Крынки, сообщает СNN.

По данным аналитиков Института изучения войны, вооруженные силы Украины ведут масштабные военные операции на левом берегу Херсонской области.

После прогресса Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра, российские оккупанты пытаются восстановить свои позиции и усиливают свои формирования на Херсонском направлении. Россия, перебазирует больше своих воинских подразделений в южные регионы Украины.

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война в Украине ВСУ Херсонская область
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