Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

Администрация президента США Джо Байдена не обеспечила поставки Украине нужных вооружений, которые помогли бы Киеву одержать победу над агрессором Россией в уходящем году. Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок, но и от появления на поле боя высокотехнологичного оружия. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.
В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва. Ситуация на войне динамичная и может измениться как в пользу одной, так и другой сторон.
"Осуществив политику "не дать Украине проиграть и не дать России выиграть", американская администрация не обеспечила Украине нужного оружия, что могло бы привести к победе еще в этом году. В будущем победа Украины в войне против России зависит не только от поставки уже обещанного оружия, но и от появления нового высокотехнологичного оружия на поле боя, которое могут предоставлять союзники или которое Украина сможет производить самостоятельно", - считает Кларк.видео дня
По мнению генерала, Украине нужны технологии, которые будут эффективно работать против живой силы противника, ракет, транспортных средств и беспилотников. Также нужны технологии для того, чтобы прятать свои войска от разведки противника и уничтожать вражеские разведывательные возможности.
Также он акцентировал внимание на том, что Украине следует наладить производство оружия с лазерными лучами и микроволнами для очищения своего воздушного пространства от российских разведывательных дронов. Киеву следует использовать собственные научные исследования и высокие технологии.
"Пехота, танки, переправы – все это хорошо, но мы продвигаемся в сторону направленной энергии быстрее, чем вы можете себе представить. Вы участвуете в технологических гонках с Россией, и если вы их не выиграете, мы не сможем предоставить вам достаточно амуниции и танков, чтобы не дать России одержать победу", - подчеркнул Уэсли Кларк.
Когда закончится война в Украине
Политолог Виталий Кулик считает, что война в Украине будет долгой. По его мнению, Киев и Москва могут пойти на переговоры, но только в рамках определенных вопросов. Интенсивность ведения боевых действий может снизиться.
Майор ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью Главреду сделал прогноз, согласно которому война затянется на весь 2024 год. Украина должна одержать победу и может зайти в Россию.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что 2025-й год может стать переломным в войне. Если конфликт затянется, Москва не сможет проводить крупные военные операции.
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