"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

Виталий Кулик ответил на вопрос о том, как долго может продолжаться война в Украине.

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Виталий Кулик дал прогноз по срокам войны / 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Вскоре возможно снижение интенсивности боевых действий и начало переговорного процесса по отдельным вопросам, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Однако речь не идет о большом переговорном процессе о мире, подчеркнул он в интервью Главреду.

Среди вероятных тем переговоров эксперт назвал обмен пленными "всех на всех", создание определенных зон для перемещения людей, снижение интенсивности обстрелов, возвращении к зерновому соглашению.

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"Это – пессимистичные сценарии, но любая заморозка лишь усиливает вероятность появления "черных лебедей", которые гнездятся в Украине. Поэтому любые конструкции, которые нам пытаются навязать в этой игре, заканчиваются неожиданными асимметричными ситуациями, которые их разрушают", - пояснил он.

Вместе с тем аналитик считает, что Украине могут пытаться "скормить" идею о заморозке войны в обмен на ускорение интеграции в ЕС, однако даже если официальный Киев согласится на эту заморозку, это не будет означать, что она действительно произойдет.

"Потому что логика этого исторического процесса предполагает переход в новую фазу противостояния России и Запада, отношений Глобального Юга и коллективного Запада, изменения характера экономических процессов, разрушения институтов глобального миропорядка (например, таких как ООН). Поэтому заморозка возможна на бумаге, но в реальности ее не будет", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как долго может продолжаться война, Кулик добавил: "Война будет долгой. Я не готов сказать, сколько еще она продлится, но, по крайней мере, в этом году она точно не закончится. Это война в долгую – ее пики будут и впредь происходить, а фронт будет двигаться".

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский заявил о том, что России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны. К сожалению, в РФ еще достаточно собственного оружия для длительного продолжения войны, и у оккупантов сейчас нет острой необходимости просить оружие у кого-то.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в НАТО раскрыли сценарий войны с РФ. В случае "большого конфликта" с Россией НАТО может выставить сотни тысяч солдат, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

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