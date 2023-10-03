НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

.Альянсом было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования.

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В НАТО оценили вероятность войны с РФ / фото ua.depositphotos.com

В случае "большого конфликта" с Россией НАТО может выставить сотни тысяч солдат, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

Он пояснил, что Альянсом было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч военных. Об этом он сообщил в ходе Варшавского форума безопасности, сообщает Укринформ.

"300 тысяч военнослужащих — это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала большого конфликта с Россией", — считает представитель НАТО.

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По его словам, эффективным также должно быть уничтожение ракетных средств РФ.

"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", — добавил Бауэр.

Ранее сообщалось об угрозе войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий. Главная военная мощь НАТО – это, в первую очередь, США, напомнил Александр Леонов.

Напомним, ранее Владимир Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО. В РФ действует "идеология дикарства". И с этой точки зрения можно представить себе если не нападения на страны НАТО, то провокации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова Йенсена об "уступках Украины в обмен на вступление в НАТО" – фактическая фиксация капитуляции Киева. Он предостерег западных чиновников от подобных заявлений.

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