Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

По словам эксперта, ВСУ удалось продвинуться на Горловском направлении и занять позиции, которые россияне удерживали еще с 2016 года.

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ВСУ захватили позиции россиян под Горловкой / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский Telegram-канал, Генштаб ВСУ

На восточном фронте украинские войска начали движение в направлении Горловки и удачно взяли позиции врага, которые тот удерживал с 2016 года – неподалеку от Южного и Шумов. Об этом в эфире 24 канала сообщил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Военный аналитик считает, что это движение может быть не только оперативным рейдом. По его мнению речь может идти о серьезном продвижении с последующим удержанием позиций. Кроме того, бойцы будут способны выполнять задачи даже в холодный период, несмотря на осадки.

В случае успешного захвата Горловки зимой, откроется возможность для движения на Макеевку и Енакиево. Эксперт также отмечает, что и логистика в оккупированной Россией Горловке усложнит жизнь врага, ведь провизию нужно будет доставлять снизу на высоту.

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"Однако все будет зависеть от количества сил и средств, а особенно техники на этом направлении", – подчеркнул Рассвет.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан также резюмирует, что активные боевые действия на Горловском направлении могут заставить российское командование перебрасывать туда резервные подразделения, которые задействованы в попытках наступления на Авдеевку.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в эстонской разведке пришли к выводу, что Россия не будет начинать уличные бои в Авдеевке. По их сообщению, цель россиян заключается в окружении города.

Пресс-секретарь пресс-центра Вооруженных сил Таврического направления Александр Штупун указал, что российские оккупанты уменьшили интенсивность действий авиации в районе Авдеевки. Однако ситуация остается крайне напряженной.

По информации журналистов немецкого издания Bild, российские войска перерезали железную дорогу, которая ведет к Авдеевке. Оккупанты продвинулись к населенному пункту Степное и заблокировали железнодорожную ветку, которая с севера ведет к городу.

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