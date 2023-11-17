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Заходить в город не будут: россияне изменили свои планы по Авдеевке - разведка

Юрий Берендий
17 ноября 2023, 17:21
В разведке Эстонии делают вывод, что россияне не будут заходить в Авдеевку из-за серьезных укреплений Сил обороны Украины. Цель россиян - окружить город.
Заходить в город не будут: россияне изменили свои планы по Авдеевке - разведка
Россияне изменили свои планы по Авдеевке - разведка / Коллаж Главред, фото: Главное управление разведки, deepstate

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что несмотря на большие ежедневные потери, российские войска продолжают основной удар в районе Авдеевки и Марьинки по-прежнему. Об этом сообщает ERR.

Это подтверждается перемещением реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", поскольку такие средства обычно используются на главном направлении удара.

"Вероятно, российские войска сделают все, чтобы избежать захода в Авдеевку. Во-первых, украинские войска успешно укрепили периметр. Во-вторых, городские бои, как правило, оказываются длительными и кровавыми. Следовательно, вероятно, главной целью россиян является окружение Авдеевки и ее гарнизона", - говорится в сообщении разведки.

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В целом, в течение недели ни россияне, ни украинцы не достигли значительных прорывов на фронте, сообщают в Силах обороны. Это можно объяснить как желанием сохранить людей и технику, так и ухудшением погодных условий.

В то же время, как говорится в сообщении разведки, из-за дождей при плюсовых температурах почва превращается в грязь, что значительно затрудняет движение тяжелой техники. Осадки также затрудняют использование самолетов, особенно дронов.

Это приводит к тому, что в атаки отправляются небольшие пехотные подразделения без значительной поддержки техники. В таких условиях захват больших территорий становится невозможным, подчеркивают в эстонской разведке.

Наступление на Авдеевку

Пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупанты уменьшили активность авиации в районе Авдеевки. Тем не менее, ситуация остается очень напряженной.

Председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска возобновили активные штурмовые операции в районе Авдеевки. Атаки осуществляются круглосуточно и включают в себя применение пехоты, а также ракетных и бомбовых ударов.

Военный эксперт Немецкого Bild Юлиан Репци пишет, что оккупационные войска России принимают меры для окружения города Авдеевка в Донецкой области и переходят к "тактике Бахмута", включающей массированное применение пехоты. Российские войска несут большие потери, однако надеются достичь продвижения за счет подобных действий.

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война в Украине Авдеевка
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