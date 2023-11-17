'Будет руководить так же': Подоляк рассказал о преемнике Путина

Все ошибаются, когда думают, что после Путина может быть какой-то преемник, который будет руководить так, как это делал диктатор.

https://glavred.info/world/keruvatime-tak-samo-podolyak-rozpoviv-pro-nastupnika-putina-10517728.html Ссылка скопирована

Подоляк рассказал о преемнике Путина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все ошибаются, когда думают, что у российского диктатора Путина может быть какой-то преемник, который будет руководить так, как нынешний диктатор. По его словам, председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев относится к категории шутов и будет выполнять функцию шута до конца.

"Бывший президент страны-агрессора ни на что не влияет и не принимает никаких решений. Он не может быть кандидатом в диктаторы, потому что никто просто не поверит, что шут является диктатором" - сказал он интервью для 24 Канала.

Подоляк считает, что все ошибаются, когда думают, что после Путина может быть какой-то преемник, который будет руководить так, как это делал диктатор. Это был заговор элит.

видео дня

По его словам, преемник Путина должен быть настолько харизматичным, пассионарным лицом, чтобы все боялись нарушить внутренние элитные договоренности, которые были сделаны еще при Путине.

"Патрушев-младший не является таким лицом. Ему не хватает харизмы. Он не является влиятельным лицом для политических элит. Старший Патрушев - возможно, хотя даже он вызывает вопросы, а младший - это вообще фикция", - говорит Подоляк.

По его мнению, как только изменится сердцевина системы, элиты предложат переписать свой "внутренний договор". Мол, давайте по-новому договариваться относительно того, кто и какие будет иметь права.

По его словам, чтобы это ускорить, надо разрушить базовый миф о том, что Путин - это смелый, влиятельный человек, который контролирует все процессы. Это то, что не до конца сделал главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Напомним, что Россия позорится с" выборами " Путина. Россияне собрались провести переучет жителей Бердянска, Мелитополя и других населенных пунктов, чтобы поставить галочки за Путина, сказал Иван Федоров.

У Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России. В директорской Владимира Путина не знают, сможет ли "новый президент", мол, сохранить все то, что натворил действующий глава страны-агрессора России.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.