Путин планировал голод в Украине, ему грозит второй ордер МУС – The Independent

Российский диктатор Владимир Путин заранее планировал устроить голод в Украине. Он начал к этому готовиться еще до полномасштабномого вторжения. Соответствующие доказательства собрала международная правозащитная юридическая компания Global Rights Compliance (GRC). Эти доказательства будут переданы Международному уголовному суду, и главе Кремля грозит второй ордер на арест от МУС.
Об этом сообщает The Independent. Отмечается, что, согласно закупкам российского оборонного подрядчика, в Кремле разрабатывали план, как украсть из Украины большое количество зерна, еще за несколько месяцев до осуществления полномасштабного вторжения.
Оборонный подрядчик в стране-агрессоре России еще в декабре 2021 года закупал грузовики для перевозки зерна, а также закупил три новых 170-метровых сухогруза, что может свидетельствовать о подготовке к разграблению продовольственных ресурсов Украины.
Издание The Independent со ссылкой на Global Rights Compliance рассказывает, что российские оккупанты после начала вторжения намеренно нацелились на те регионы Украины, которые богаты зерном, а также на инфраструктуру производства продуктов питания. Кроме этого, захватчики менее чем за неделю с начала вторжения начали захватывать украинские фермерские хозяйства. А на пике российские захватчики вывозили с оккупированных территорий ежедневно по 12 тысяч тонн зерна.
Путину грозит новый ордер на арест
Global Rights Compliance передаст Международному уголовному суду доказательства планирования Путиным еще одного военного преступления против Украины. В GRC рассчитывают, что МУС может объявить российскому диктатору еще одно судебное преследование.
Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок считает "весьма вероятным" то, что страну-агрессора Россию признают виновной в военном преступлении, а российский диктатор Владимир Путин столкнется с еще одним ордером на арест.
"Россия не только применила многосторонний подход, осадив гражданское население, разрушая критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и разграбление сельскохозяйственной продукции в рамках коварного плана. Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины как тактику ведения войны", – заявила госпожа Мердок.
Отмечается, что рыночная стоимость зерна, которое российские оккупанты украли у Украины, оценивается в 1 миллиард долларов в год.
В то же время в The Independent подчеркнули, что страна-агрессор также повлияла на миллионы людей по всему миру, усилив глобальную продовольственную опасность.
Ордер на арест Путина
Напомним, что 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Помимо Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.
В августе 2023 года сообщалось, что в МУС готовят новые ордера. Как сообщили в Международном уголовном суде, Путин может получить новые ордера на арест. Дело депортации украинских детей – не единственное, которое расследует МУС, что потенциально может привести к новым ордерам на арест российского диктатора. В частности, дело о военных преступлениях "Вагнера" – одно из тех, которые могли бы привести к похожим расследованиям и потенциально новым ордерам на арест Путина.
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