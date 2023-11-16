Взрывы в воинской части в РФ: у россиян паника из-за "пропавших" оккупантов

В РФ жалуются, что взрывы произошли из-за атаки дрона. Пожар уничтожил склад боеприпасов. Родственники военных РФ паникуют, потому что не могут их найти.

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У россиян паника из-за "пропавших" оккупантов после пожара в Волгограде/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

В стране-агрессоре России в ночь на четверг, 16 ноября, произошли взрывы и вспыхнул пожар в воинской части возле села Котлубань в Волгоградской области. Вследствие этого, как подтвердили в ГУР Минобороны Украины, был уничтожен арсенал боеприпасов российских оккупантов.

Между тем российское издание ASTRA сообщило, якобы пожар вспыхнул в результате атаки беспилотника. В издании пишут, якобы дрон взорвался рядом с одним из складов, где хранились стрелковые патроны. После взрыва склад загорелся.

При этом, по официальной информации страны-агрессора России, из-за пожара ночью были эвакуированы 630 человек: 379 военнослужащих, 251 гражданский работник и трое детей.

видео дня

Но в российских СМИ в то же время сообщают, что родственники российских военных, которые были в воинской части, до сих пор не могут с ними связаться. Так, на российском местном портале "Волгоград онлайн" опубликовали комментарий женщины, племянник которой этой ночью должен был идти в наряд. По словам женщины, ее племянник до сих пор не выходит на связь. Также родные других военных тоже не могут до них дозвониться. Хотя официально в РФ о пострадавших не сообщалось.

В российском издании ASTRA отмечают, что военная база в Котлубане является большим арсеналом комплексного хранения боеприпасов.

Пожар в Волгограде/ скрин

Смотрите видео пожара в Волгограде:

Напомним, ранее в ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде. Очередной взрыв на территории России привел к тому, что оккупационные войска лишились еще одного склада с артиллерийскими боеприпасами. При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что в ГУР не могут ни подтвердить, ни опровергнуть причастность Украины к пожару.

Взрывы в России

Напомним, 11 ноября в России горел пороховой завод в Тамбове, перед пожаром раздался взрыв. По данным российских СМИ, за полтора часа огонь якобы удалось потушить. Площадь пожара составляла 300 метров квадратных. Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии.

Ранее в ISW отмечали, что мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР. На территории РФ за два дня произошли три мощных взрыва. По меньшей мере один из них – подрыв железнодорожных рельсов – могло устроить ГУР, говорят в ISW.

Напомним, под Москвой дрон атаковал завод, производящий "Кинжалы". Беспилотник упал и взорвался на территории КБ Машиностроения в Коломне в полночь 13 ноября.

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