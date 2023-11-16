Результат невероятный: топ-генерал США прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Генерал в отставке отметил, что наземный этап контрнаступления Украины замедлился, однако остальные этапы операции идут по заранее намеченному плану Генштаба.

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Топ-генерал США прокомментировал ход контрнаступления Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны Британии

Итогом полномасштабного украинского контрнаступления должно стать полное освобождение оккупированного Россией полуострова Крым. Однако, по состоянию на сегодня, замедлилась лишь наземная часть операции по деоккупации Крыма. Такое мнение высказал экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Radio NV.

Ходжес указал, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины состоит из многих операций, выполняющих различные функции.

"Контрнаступление – это гораздо больше, чем просто то, что происходит на поле боя. Украина проводит то, что НАТО называет многопрофильными операциями. Это значит, воздух, сушу, море, космос, киберпространство. Все эти вещи интегрированы для достижения результата. И, конечно, результатом контрнаступления должно быть, я считаю, освобождение Крыма", – рассказал генерал в отставке. видео дня

Он отметил, что задержалась только земельная фаза контрнаступления ВСУ, которая привлекает больше внимания. Однако наступление на юге "лишь должно помочь изолировать Крым, перерезав знаменитый наземный мост".

"Украине надо однозначно больше оружия большой дальности, которое может поразить российские цели в Крыму – такие как Севастополь, авиабазу в Саках, крупный логистический центр в Джанкое – и в целом сделать Крым непригодным для российских войск", – сказал Ходжес.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес также отметил, что этот процесс стал возможным лишь с помощью небольшого количества ракет Storm Shadow. Он также добавил, что о результатах украинского контрнаступления лучше всего может рассказать командующий Черноморского флота России, который вынужден постепенно выводить корабли из Крыма в российские порты на Черном море.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщил Главред, в НАТО отметили украинские атаки на военно-морские объекты во временно оккупированном Крыму, ведь они заставляют Россию рассматривать альтернативные места для базирования своего военного флота.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что удар по российскому кораблю на заводе в Керчи был результатом действий украинских защитников.

Представитель войск-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что Украина активно работает над выводом всего российского Черноморского флота из акватории Черного моря.

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