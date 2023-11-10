Когда ВСУ смогут начать наземную операцию в Крыму: ответ военного

Сейчас украинские военные демонтируют результат, заслуживающий попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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ВСУ нужно уничтожить не только Черноморский флот, но и важные логистические пути оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

На данный момент у российских оккупантов есть две мощные логистические артерии – железная дорога через Волноваху, Токмак и Джанкой, а также Керченский мост. Когда ВСУ получат контроль над ними и повредят Крымский мост или хотя бы железнодорожную ветвь, тогда можно будет начать наземную операцию в Крыму. Произойдет это точно не в этом году. Такое мнение озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас ВСУ демонстрируют результат, заслуживающий попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

"Ведь подлодка уничтожается прямо в порту, корабли, которые еще не стали на боевое дежурство, уничтожаются в доках. То есть, не имея мощного военно-морского флота, Украина имеет возможность уничтожать российский флот – нашими ракетами, нашими беспилотниками и дронами", – сказал Гетьман в интервью OBOZ.UA.

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Эксперт уверен, что подобные атаки будут продолжаться и дальше. Страна-агрессор РФ сможет спасти свои корабли, только если отведет их подальше от Крыма, например, в направлении Новороссийска или даже дальше - в Каспийское море.

Возможность осуществления наземной операции в Крыму зависит от количества российских кораблей. Однако нужно уничтожить не только Черноморский флот, но и важные логистические пути оккупантов.

"Пока, думаю, мы такую операцию проводить не будем. В этом году – точно нет. Надо еще многое уничтожить, и не только Черноморский флот, а также Керченский мост, определенные логистические пути россиян на суше и тому подобное, чтобы у врага не было возможности для поставки на остров оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, живой силы", – отметил Гетман.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

"Бавовна" в Крыму

Рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.

Позже стало известно, что в поселке Черноморское были поражены два российских десантных скоростных катера проекта 11770. На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что у Украины есть "огромные успехи на Крымском направлении".

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