Под Москвой дрон атаковал завод, который производит "Кинжалы": что известно

В ночь на 11 ноября в подмосковной Коломне было громко - беспилотник атаковал Конструкторское бюро машиностроения, которое производит ракеты "Кинжал" и "Искандер" - ими оккупанты атакуют Украину.
Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, дрон упал и взорвался на территории КБ Машиностроения в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Справка. Конструкторское бюро машиностроения – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.
Как сообщал Главред, в Украине начали серийно производить новые ударные дроны-камикадзе, являющиеся аналогами иранских Shahed, с помощью которых страна-агрессор РФ бьет по городам Украины. Новые дроны уже заказывают Силы обороны для своих операций.
Бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что украинские войска готовятся масштабно ударить по разным регионам страны-агрессора России с помощью дронов-камикадзе зимой. По его словам, такие удары "принесут оккупантам немало проблем" в ближайшие несколько месяцев.
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