Под Москвой дрон атаковал завод, который производит "Кинжалы": что известно

Беспилотник упал и взорвался на территории КБ Машиностроения в Коломне в полночь.

https://glavred.info/world/pod-moskvoy-dron-atakoval-zavod-kotoryy-proizvodit-kinzhaly-chto-izvestno-10516345.html Ссылка скопирована

Дрон атаковал КБ Машиностроения в Коломне / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/astrapress

В ночь на 11 ноября в подмосковной Коломне было громко - беспилотник атаковал Конструкторское бюро машиностроения, которое производит ракеты "Кинжал" и "Искандер" - ими оккупанты атакуют Украину.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, дрон упал и взорвался на территории КБ Машиностроения в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий.

По предварительной информации, пострадавших нет.

видео дня

Справка. Конструкторское бюро машиностроения – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

Как сообщал Главред, в Украине начали серийно производить новые ударные дроны-камикадзе, являющиеся аналогами иранских Shahed, с помощью которых страна-агрессор РФ бьет по городам Украины. Новые дроны уже заказывают Силы обороны для своих операций.

Бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что украинские войска готовятся масштабно ударить по разным регионам страны-агрессора России с помощью дронов-камикадзе зимой. По его словам, такие удары "принесут оккупантам немало проблем" в ближайшие несколько месяцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.