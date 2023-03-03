"Бавовна" в Подмосковье, где разрабатывали Искандеры и Кинжалы для армии РФ: новые подробности

РосСМИ выдвинули несколько версий причин взрыва в Московской области, среди которых - атака беспилотника и пролет самолетов МИГ на сверхзвуковой скорости.

В Коломне находится КБ, разработавшее комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты Кинжал / Фото Википедия, pixabay.com

Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны произошел мощный взрыв, который слышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам очевидцев, сначала в Подмосковье был слышен свист, а потом был взрыв, от которого в домах дрожали окна.

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Позже Министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора заявило, что проверило предполагаемое место взрыва в городе Коломна и не выявило следов возгорания. Также уточняется, что разрушений газовой и энергетической инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

В российском пропагандистском издании ТАСС заявили, что взрыв в Коломне произошел в воздухе. По словам журналистов, речь может идти о беспилотном летательном аппарате. При этом обломки дрона не были обнаружены.

"Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут", - заявили росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В то же время в российский Telegram-канал Mash пишет, что источником звука, который местные жители приняли за взрыв, стал пролет самолетов МиГ. По словам журналистов, самолеты перешли на сверхзвуковую скорость как раз в районе Коломны.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет. И на вооружении у армии оккупантов таких всего девять. Его основная функция — дальняя разведка.

Позднее лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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