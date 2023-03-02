"Куда бежать надо?": под Москвой случился сильный взрыв, россияне устроили истерику

Поздно вечером, 2 марта, жители российского города Коломны слышали мощный звук взрыва. Этот город расположен в 90 километрах от столицы России.
Как пишут в Telegram-каналах местные жители, звук, очень похожий на взрыв, был слышен около 21:30 по местному времени.
На опубликованных в Telegram видео можно слышать одиночный звук, похожий на взрыв.
Перепуганные россияне заявили, что его слышно во всех районах городах и от него в домах дрожали окна.
Некоторые россияне пишут вопросы, куда бежать, если взрывы повторяться. Сообщается, что незадолго до взрыва был слышен свист.
Что именно случилось и откуда был слышен звук - пока неизвестно. Однако как заявили власти города - на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.
Ракетный террор россиян
Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.
"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.
Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.
Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.
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