"Куда бежать надо?": под Москвой случился сильный взрыв, россияне устроили истерику

Однако как заявили власти города - на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.

Взрыв под Москвой / скриншот

Поздно вечером, 2 марта, жители российского города Коломны слышали мощный звук взрыва. Этот город расположен в 90 километрах от столицы России.

Как пишут в Telegram-каналах местные жители, звук, очень похожий на взрыв, был слышен около 21:30 по местному времени.

На опубликованных в Telegram видео можно слышать одиночный звук, похожий на взрыв.

видео дня

Перепуганные россияне заявили, что его слышно во всех районах городах и от него в домах дрожали окна.

Перепуганные россияне из-за взрыва / скриншот

Россияне не знают куда им бежать / скриншот

Некоторые россияне пишут вопросы, куда бежать, если взрывы повторяться. Сообщается, что незадолго до взрыва был слышен свист.

Что именно случилось и откуда был слышен звук - пока неизвестно. Однако как заявили власти города - на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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