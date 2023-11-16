Украине не отменят 'транспортный безвиз' на фоне протестов поляков

Соглашение с ЕС будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года.

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Украина провела по этому поводу переговоры с польской стороной и представителями ЕС / коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Евросоюз не будет отменять Украине "транспортный безвиз" на фоне блокировки движения украинских грузовиков польскими перевозчиками, так трактует сообщение на сайте Минобновления Укринформ.

Отмечается, что украинские чиновники встретились с польскими коллегами и Директоратом Еврокомиссии, проведя переговоры на пункте пропуска "Дорогуск" 15 ноября.

На встрече речь шла о разблокировании границы. Украинская делегация подчеркнула, что требование поляков о возвращении Украины к системе разрешений "выполнено быть не может".

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Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года, ответили в Директорате ЕС.

Отмечается, что стороны продолжают поиск решений, которые бы позволили разрешить ситуацию.

Поляки требуют отменить "транспортный безвиз" для Украины

6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, что значительно ограничило движение грузовиков на границе с Украиной. Предварительно перевозчики планируют продолжать акции протеста до 6 января 2024 года, требуя отменить "транспортный безвиз" для Украины.

В Украине назвали эти действия "ударом в спину".

По информации ГПСУ, за час полный контроль по обе стороны границы проходят лишь несколько грузовиков, прибывающих из Польши.

Вскоре к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии с тем же требованием - вернуть украинским перевозчикам разрешения на перевозку.

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