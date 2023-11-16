Украине не отменят 'транспортный безвиз' на фоне протестов поляков

Евросоюз не будет отменять Украине "транспортный безвиз" на фоне блокировки движения украинских грузовиков польскими перевозчиками, так трактует сообщение на сайте Минобновления Укринформ.
Отмечается, что украинские чиновники встретились с польскими коллегами и Директоратом Еврокомиссии, проведя переговоры на пункте пропуска "Дорогуск" 15 ноября.
На встрече речь шла о разблокировании границы. Украинская делегация подчеркнула, что требование поляков о возвращении Украины к системе разрешений "выполнено быть не может".
Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года, ответили в Директорате ЕС.
Отмечается, что стороны продолжают поиск решений, которые бы позволили разрешить ситуацию.
Поляки требуют отменить "транспортный безвиз" для Украины
6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, что значительно ограничило движение грузовиков на границе с Украиной. Предварительно перевозчики планируют продолжать акции протеста до 6 января 2024 года, требуя отменить "транспортный безвиз" для Украины.
В Украине назвали эти действия "ударом в спину".
По информации ГПСУ, за час полный контроль по обе стороны границы проходят лишь несколько грузовиков, прибывающих из Польши.
Вскоре к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии с тем же требованием - вернуть украинским перевозчикам разрешения на перевозку.
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