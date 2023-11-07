Польша блокирует движение грузовиков из Украины: в ГПСУ раскрыли важный нюанс

Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины.

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В частности, ограничено движение для грузовиков из Польши в Украину / Коллаж Главреда. Фото: ГПСУ, УНИАН

Польша не принимает грузовики из Украины только через пункт пропуска "Ягодин", в то же время на двух других КПП - "Краковец" и "Рава-Русская" - поток транспорта продолжается.

Однако, как выразился в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, усложнение движения отмечается на всех трех направлениях.

"В пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики, которые идут из Украины, а также мы не отмечаем, что идет интенсивный поток из Польши в Украину. Возможно, несколько транспортных средств за час прибывают из Польши. Зато в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" все же движение грузовиков из Украины в направлении Польши идет", - цитирует Укринформ Демченко. видео дня

Также ограничено движение для грузовиков из Польши в Украину. За час полный контроль по обе стороны границы проходят лишь несколько транспортных средств, прибывающих из Польши.

Представитель ГПСУ отметил, что вчера, после начала акции польских перевозчиков, очередей на въезд в Украину не наблюдалось. А ближе к вечеру с той стороны границы начали скапливаться грузовики, которые ехали в направлении Украины.

Поляки против "транспортного" безвиза для Украины

6 ноября польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной.

По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".

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