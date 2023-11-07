В ОП назвали последствия замораживания войны с "серийным российским убийцей"

Остановка боевых действий будет означать победу РФ, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал вероятность "замораживания" войны / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил об опасных последствиях "замораживания" войны в Украине.

При этом он напомнил опыт "минских переговоров", которые страна-агрессор РФ использовала для подготовки вторжения. Об этом представитель ОП написал в Telegram.

Советник главы Офиса президента отметил, что если сейчас остановить боевые действия, то Кремль продолжит спокойно контролировать оккупированные территории Украины, что будет победой для РФ.

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"Они (россияне, — ред.) понимают, что блицкрига не будет, что создать марионеточное правительство не удастся, что военным путем взять под контроль всю территорию Украины не смогут", — уверен он.

Представитель ОП напомнил о том, что РФ тиражирует слухи о "усталости от войны" на Западе, унижает международные институции и делает все для того, чтобы отвлечь внимание общественности от Украины. Он уверен, что пауза необходима России для того, чтобы внести корректировки в свою стратегию, нарастить боевые возможности и расколоть демократические коалиции.

"Имели более 200 раундов "переговоров о мире", имели по меньшей мере 20 "вечных" договоренностей о "режиме тишины" и прекращении огня (с 2014 года, - ред.). И все это только ради того, чтобы… Россия начала 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение с безусловными геноцидными целями в Украину и для слома глобальной системы безопасности. Есть ли смысл повторять то, что уже привело к огромной трагедии?", — добавил Подоляк.

"Есть ли смысл верить в то, что серийный "российский убийца", после первой попытки уничтожить украинскую нацию банально масштабировавший эту попытку в своей второй попытке, превратится в законопослушного глобального игрока?", - резюмировал он.

Возможность переговоров с РФ

Ранее сообщалось, что на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ. У Украины есть время до конца года, после чего якобы будут более четкие призывы к мирным переговорам.

Напомним, ранее в ОП заявили о том, что тупика на фронте нет, а переговоров с РФ не будет. На фронте нет патовой ситуации, а Украина бережет своих военных, подчеркнул президент.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил: если начнется сокращение поддержки, которую Украине сейчас оказывают страны Запада, то это будет означать, что официальный Киев хотят склонить к переговорам со страной-агрессором РФ.

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