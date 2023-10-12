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Политолог пояснил, будет ли Запад склонять Киев к переговорам с Москвой

Дмитрий Видоменко
12 октября 2023, 12:54 обновлено 12 октября, 14:52
Как говорит политолог Андрей Золотарев, форма "мир в обмен на территории" любима некоторыми европейскими и американскими политиками.
Золотарев, переговоры
Как говорит Андрей Золотарев, ситуация с западной поддержкой Украины - непростая / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Если начнется сокращение поддержки, которую Украине сейчас оказывают страны Запада, то это будет означать, что официальный Киев хотят склонить к переговорам со страной-агрессором РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Да. Форма "мир в обмен на территории" любима некоторыми европейскими и американскими политиками, но насчет того, что это сделка с дьяволом, никто, к сожалению, не рефлексирует. А пример Армении наглядно показывает, что надежда на "доброго дядю", не важно, из Кремля он или из Вашингтона, оборачивается большой трагедией", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Переговоры с Россией

Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствии уменьшения поддержки Украины со стороны союзников, вполне возможна так называемая заморозка боевых действий, которая приведет к началу переговоров с Россией по определенным кейсам, считает эксперт Виталий Кулик.

Также, Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, которые работают над поддержкой мирного саммита, который Украина хочет провести позже в этом году. По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, встреча предварительно запланирована на конец этого месяца в Стамбуле.

В то же время, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, официальный Киев самостоятельно будет решать вопрос переговоров с Москвой, которая не демонстрирует стремление к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным не будет.

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Андрей Золотарев мирные переговоры с Россией
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