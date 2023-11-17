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Такую хрустящую картошку вы еще не пробовали: шеф-повар раскрыл простой секрет

Юрий Берендий
17 ноября 2023, 04:00
Шеф-повар Харрисон Уэбб поделился в TikTok своим секретом приготовления "лучшего" хрустящего жареного картофеля - и фанаты были в восторге.
Такую хрустящую картошку вы еще не пробовали: шеф-повар раскрыл простой секрет
Как приготовить хрустящую картошку в духовке - шеф-повар раскрыл секрет / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Шеф-повар стал вирусным после того, как поделился, как приготовить "лучшего" хрустящего жареного картофела с помощью нескольких простых шагов. Его простой в исполнении рецепт стал хитом среди поклонников, а некоторые даже назвали его "божественным".

Талантливый гурман Харрисон Уэбб поделился в TikTok видео, в котором показал, как приготовить идеально Хрустящий картофель с нежным вкусом, который идеально подойдет к ужину. Клип стал огромным хитом среди поклонников, собрав более 6,8 миллиона просмотров в интернете, пишет Mirror.

Харрисон начинает свой урок с того, что берет горсть картофеля и разрезает его на четвертинки. Он кладет их в миску и промывает под холодной водой, пока вода не станет прозрачной, а не "мутной". Затем он добавляет измельченный чеснок, веточку розмарина, немного соли и перца и тем временем включает духовку на 180 градусов.

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Затем повар добавляет пять столовых ложек гусиного жира в форму для запекания и ставит ее в духовку, чтобы разогреть. Он также отваривает картофель, пока он не станет мягким.

Затем он промывает намокший в воде картофель и советует: "удалите веточку: "избавьтесь от веточки и выбросьте ее на большой дуршлаг. Вылейте его на большую тарелку и дайте высохнуть в течение пяти минут".

Харрисон кладет сушеный картофель на тарелку и дает ему "высохнуть" около пяти минут, затем добавляет его на поднос с гусиным жиром, следя за тем, чтобы каждый картофель был полностью покрыт.

Ставя картофель в духовку, шеф-повар говорит: "Мы будем вынимать его каждые 30 минут". Пока картофель в духовке, он начинает готовить розмариновую соль. Он натирает столовую ложку розмарина столовой ложкой соли, а также добавляет цедру из половины дыни. Он утверждает, что это поднимет вкус блюда на "новый уровень".

Харрисон не забывает вынимать картофель каждые 30 минут, чтобы убедиться, что он хрустящий снаружи и не подгорел. Он пошутил: "сколько раз я говорю "картошка"? Сохраните этот рецепт жареного картофеля на Рождество".

Как жарить картофель, чтобы он получился хрустящим-смотрите видео:

@harrisonwebb97 How many times do I say potatoes? Save this roast potato recipe for christmas? 2kg Maris Piper or King Edward potatoes 5 Tbsp Goose fat 2 Rosemary sprigs 2 Garlic cloves, crushed Lemon Rosemary Salt 1 Tbsp Rosemary, freshly chopped 1 Tbsp Maldon salt Zest of ½ a Lemon • Preheat the oven to 180ºC/350ºF. • Peel and quarter the potatoes (or halve smaller ones). Wash them under running water to remove the starchy residue until the water is clear. •Salt the cold water, add rosemary sprigs and crushed garlic, and simmer for 15-20 minutes until soft. •Pour goose fat into a roasting tray. Drain and roughen the potatoes in a colander. Let them cool for 5 minutes, then coat them evenly in the hot fat using a large spoon. • Roast for 1hr 30 minutes, turning every 30 minutes. • Make rosemary-lemon salt by combining rosemary and salt in a mortar and pestle, adding lemon zest at the end. • Remove the potatoes from the oven, drain on kitchen towels, and generously sprinkle with rosemary-lemon salt. Note: any recipe that says they only need to be in for 40-50 minutes are never going to be crispy enough. I keep them in for a minimum of 1/1hr30mins #roastpotatoes#foodtok#christmascountdown#easyrecipes#fyp#cookingtips♬ original sound - Harrison Webb

Поклонники похвалили его рецепт в Интернете, сказал один из его подписчиков: "они выглядят потрясающе", в то время как другой прокомментировал:"Боже мой, они выглядят божественно". Вы можете заменить гусиный жир растительным маслом, например подсолнечным. На самом деле они получатся более хрустящими.

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