Перекроют новые пункты пропуска: еще одна страна угрожает присоединиться к польскому страйку

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на украинской границе. К ним присоединилась еще и Словакия. Об этом заявил Союз автомобильных перевозчиков Словакии.
Союз угрожает заблокировать границу со словацкой стороны из-за того, что украинские перевозчики не нуждаются в разрешениях на перевозку.
"Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - говорится в письме.
Там добавили, что Министерство транспорта долго не обращало внимание на проблему и игнорировало ее. В Словакии угрожают немедленно поддержать забастовку польских перевозчиков и заблокировать границу, если Европейская транспортная комиссия не выполнит требований.
По данным издания Teraz, в ночь на воскресенье, 12 ноября, на восточной границе Словакии ограничили движение грузового транспорта, из-за чего образовались очереди не только перед пунктом пропуска Вышнее Немецкое, но и в приграничных районах.
Поляки против "транспортного" безвиза для Украины
6 ноября польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной.
По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".
В ГПСУ раскрыли важный нюанс блокировки движения грузовиков. За час полный контроль по обе стороны границы проходят лишь несколько транспортных средств, прибывающих из Польши.
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