"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

После решения Украины поставить "на паузу" процесс по зерновому вопросу во Всемирной торговой организации, в Польше заявили, что этого мало.

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Польша требует от Украины отменить иск в ВТО / коллаж Главред, фото: Офис президента, depositphotos.com

Официальная позиция польского правительства признает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" процесс в ВТО в связи с зерновым конфликтом. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM.

"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки рассмотрения. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно не речь идет об отмене зернового эмбарго", - сказал Мюллер.

Такого же мнения придерживается и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Он прокомментировал приостановку Украиной рассмотрения жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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"Мы не знаем, что означает приостановка рассмотрения жалобы. Требуем отозвать жалобу, поскольку она является безосновательной и абсурдной", - заявил Телус для PAP.

Он также обвинил Украину в том, что она якобы не может жаловаться на Польшу, которая защищает интересы своих аграриев.

"Это очень абсурдно. И наш призыв к украинской стороне таков: если мы хотим улучшить условия наших отношений, то эту жалобу нужно просто отозвать, а не говорить о какой-то приостановке", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Польша не имеет подтверждения от ВТО о приостановлении рассмотрения жалобы и спрашивает украинскую сторону, что это значит.

Зерновой конфликт с Польшей

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".

Также ранее, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша допускает блокирование вступления Украины в ЕС, если страны блока не решат вопрос с экспортом украинского зерна.

После этого, как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, власти Украины и Польши договорились найти решение по экспорту украинской аграрной продукции, которое будет учитывать интересы обеих стран.

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