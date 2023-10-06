"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

Официальная позиция польского правительства признает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" процесс в ВТО в связи с зерновым конфликтом. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM.
"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки рассмотрения. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно не речь идет об отмене зернового эмбарго", - сказал Мюллер.
Такого же мнения придерживается и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Он прокомментировал приостановку Украиной рассмотрения жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО).
"Мы не знаем, что означает приостановка рассмотрения жалобы. Требуем отозвать жалобу, поскольку она является безосновательной и абсурдной", - заявил Телус для PAP.
Он также обвинил Украину в том, что она якобы не может жаловаться на Польшу, которая защищает интересы своих аграриев.
"Это очень абсурдно. И наш призыв к украинской стороне таков: если мы хотим улучшить условия наших отношений, то эту жалобу нужно просто отозвать, а не говорить о какой-то приостановке", - подчеркнул министр.
Он добавил, что Польша не имеет подтверждения от ВТО о приостановлении рассмотрения жалобы и спрашивает украинскую сторону, что это значит.
Зерновой конфликт с Польшей
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".
Также ранее, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша допускает блокирование вступления Украины в ЕС, если страны блока не решат вопрос с экспортом украинского зерна.
После этого, как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, власти Украины и Польши договорились найти решение по экспорту украинской аграрной продукции, которое будет учитывать интересы обеих стран.
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