Моравецкий угрожает Украине расширить запрет на импорт продуктов из Украины

Моравецкий отметил, что Польша "много сделала для Украины" и поэтому ожидает, что ее интересы "будут понятны".

https://glavred.info/world/moraveckiy-pogrozhuye-ukrajini-rozshiriti-zaboronu-na-import-produktiv-z-ukrajini-10502185.html Ссылка скопирована

Моравецкий угрожает Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".

Моравецкий в интервью Polsat News отреагировал на недавнее заявление торгового представителя Украины Тараса Качки относительно возможного эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

"Я предупреждаю украинскую власть, потому что если она таким образом будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу", - подчеркнул Моравецкий. видео дня

Он добавил, что его страна "много сделала для Украины" и поэтому ожидает, что ее интересы "будут понятны".

"Мы свои интересы будем отстаивать со всей решительностью. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам на украинской стороне, но для нас на первом месте стоят интересы нашего фермера", - сказал Моравецкий.

Конфликт с Польшей из-за зерна

Напомним, что в Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно. Правительство Польши посылает своим фермерам сигнал о том, что эмбарго и в дальнейшем будет действовать несмотря на решение Еврокомиссии.

Польское правительство против украинского зерна и не откроет свою границу. Польша может в одностороннем порядке принять решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет.

Шмыгаль пригрозил Польше жестким ответом в случае блокирования украинского зерна. Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.