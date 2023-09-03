"Путин решил восстановить империю": Польша готовится к возможной войне с РФ

Польша планирует увеличить количество военных и оснащение их оружием.

https://glavred.info/world/putin-reshil-vosstanovit-imperiyu-polsha-gotovitsya-k-vozmozhnoy-voyne-s-rf-10497940.html Ссылка скопирована

Польша готовится к возможной войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН и ua.depositphotos.com

Польша готовится к возможной войне с путинской Россией, понимания, что российский диктатор "хочет восстановить империю". Польша занимается укреплением своей армии. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

Блащак говорит, что это самый лучший ответ на попытки РФ.

"Мы живем в трудные времена. Путин решил восстановить Российскую империю. Российская империя всегда угрожала свободе народов, живущих по соседству с Россией. Лучшим и единственным ответом на эти угрозы является укрепление польской армии", — заявил Блащак.

видео дня

Польша планирует увеличить количество и оснащение польских военных собственным оружием.

Ситуация у границ Польши

В начале августа Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси. Это произошло после того, как два белорусских геликоптера, в рамках учений с ЧВК Вагнер, 1 августа пересекли польскую границу в воздухе. В войсках Польши сказали, что готовы открыть огонь по белорусским вертолетам в случае повторной провокации.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак сказал, что Польша перебросит на границу с Беларусью 10 тысяч солдат. По его словам, там также будет проводиться обучение военных.

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси начали демонтировать в июле-августе. Предполагалось, что часть вагнеровцев могли покинуть территорию РБ еще в первой половине августа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.