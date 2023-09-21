Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

Украина и Польша договорились найти компромиссное решение по экспорту украинской агропродукции, говорят в отечественном профильном министерстве.

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И польская, и украинская сторона подтвердили тесные и конструктивные отношения в аграрном вопросе / коллаж Главред, фото УНИАН

Власти Украины и Польши договорились найти решение по экспорту украинской аграрной продукции, которое будет учитывать интересы обеих стран. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщается, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сегодня провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.

Чиновники детально обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, которое будет учитывать интересы обеих стран.

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Кроме того, и польская, и украинская сторона подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали ‒ с учетом этого ‒ выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Конфликт Польши и Украины из-за зерна:

Польское правительство выступает из-за масштабного экспорта дешевого украинского зерна. Чиновники в Варшаве говорили, что могут в одностороннем порядке принять решение о блокаде украинского зерна - если Еврокомиссия не продлит запрет на экспорт.

Ранее в интервью польским СМИ, заместитель аграрного министра и торгпред Украины Тарас Качка дал понять, что Украина введет эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

Он объяснил, что введение Украиной эмбарго является последним пунктом плана действий и Украина надеется, что оно не будет реализовано. Приоритет Украины – достижение соглашения с Польшей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил принятие решения о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если те не согласятся на согласованные с Европейской комиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинской агропородукции.

До того сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.

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