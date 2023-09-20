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В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

Алексей Тесля
20 сентября 2023, 18:52 обновлено 20 сентября, 18:52
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Польская сторона готова найти решение проблемы, подчеркнул Роберт Телуш.
Польша
В Польше хотят договариваться с Украиной по зерну / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Польская сторона хочет найти решение, которое защитит польских фермеров и поможет Украине, заявил министра сельского хозяйства Польши Роберт Телуш.

По его словам, польская сторона готова найти решение проблемы, связанной с зерном из Украины. Об этом он подчеркнул в комментарии изданию pаp.pl.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись", - сказал он. По словам польского министра, Варшава открыта для поиска решения, которое обезопасит польский рынок, защитит польский рынок и поможет Украине.

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"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров. Выступление министра Качки было для меня каким-то успокоением и разрядкой атмосферы, которая нагнеталась два-три дня. Думаю, Украина пересмотрела свое мнение, которое озвучивала ранее", - отметил представитель польского правительства.

Он выразил мнение, что это "движение в правильном направлении для поиска общего решения" и подчеркнул, что польская сторона готова найти решение проблемы, связанной с зерном из Украины.

Телуш также обратил внимание на то, что список продуктов, запрещенных к ввозу в конкретные страны, должен быть гибким. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник и может импортироваться страной. "Это должно быть решением на уровне ЕС", - добавил он.

Аргументы Украины

Ранее в интервью польским СМИ, торгпред Украины Тарас Качка дал понять, что Украина введет эсбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

Он объяснил, что введение Украиной эмбарго является последним пунктом плана действий и Украина надеется, что оно не будет реализовано. Приоритет Украины – достижение соглашения с Польшей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил принятие решения о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если те не согласятся на согласованные с Европейской комиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинской агропородукции.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.

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новости Польши зерно Тарас Качка
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