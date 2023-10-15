В Польше начались парламентские выборы: как результаты повлияют на Украину

В Польше в воскресенье, 15 октября, началось голосование на парламентских выборах. От результатов этих выборов будет зависеть то, каким будет дальнейший курс страны внутри Европейского Союза, а также дальнейшая поддержка Украины.
Также параллельно стартовало голосование на референдуме, где вынесены четыре вопроса: о продаже государственного имущества иностранцам, повышении пенсионного возраста, польско-белорусской стене и допуске нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.
Избирательные участки в Польше открылись в 08:00 по киевскому времени, они будут работать до 22:00. На парламентских выборах поляки будут избирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.
Последние опросы показывают, что большую поддержку, чем все другие партии, имеет руководящая "Право и справедливость" (ПиС). Однако она всё равно имеет недостаточную поддержку для того, чтобы получить монобольшинство.
Также опросы показали, что три оппозиционные партии "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левые" имеют немного более высокий уровень поддержки, чем действующая власть, поэтому могут вместе получить большинство мест в новом Сейме, пишет "Европейская правда".
Как результаты выборов в Польше могут повлиять на Украину
Ранее публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду отмечал, что после парламентских выборов в Польше напряжение, возникшее между Киевом и Варшавой из-за скандала с зерном, может исчезнуть. Он считает, что исчезнет большинство антиукраинской враждебной риторики, и все будут договариваться.
"Если к власти придет умеренная оппозиция, "Гражданская платформа", то думаю, что разговоры очень быстро перейдут в конструктивное русло. Если останется "ПиС" и к ним присоединятся радикалы, может быть определенное напряжение, но в целом надо понимать, что Польша, как бы сильно Дуда и Моравецкий не надували щеки, не является определяющей политической силой в Европе или западном мире. То есть мы должны понимать свое место, что мы маленькая бедная страна, но и Польша тоже, хотя она гораздо более успешна и прошла более успешный путь", – отмечал Богданов.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной. Он заявил об отсутствии каких-либо конфликтов с Украиной. По его словам, продолжаются консультации по решению проблемных вопросов.
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