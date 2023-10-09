"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

Президент Польши прокомментировал вероятный конфликт с Украиной по зерновому вопросу. Дуда сообщил, что переговоры о решении проблемных вопросов продолжаются.

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Президент Польши сообщил об отсутствии конфликта с Украиной / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии каких-либо конфликтов с Украиной. По его словам, продолжаются консультации по решению проблемных вопросов. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News.

Он сообщил, что интересы Польши для него остаются первоочередными. В частности, Анджей Дуда сообщил, что несмотря на давление со стороны официального Киева, он решил сделать заявление о падении именно украинской ракеты в городке Пшеводув.

"Поляки заслуживают правды", - сказал Дуда.

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Также, в этом контексте, президент Польши провел аналогию между падением ракеты на польской территории и ситуацией с украинским зерном.

"Зерно из Украины пришло в Польшу, заполонило наш рынок, нанесло ущерб интересам польских фермеров, это надо было решительно остановить, и мы просто это сделали", — отметил лидер Польши.

Дуда заверил, что диалог между Польшей и Украиной продолжается.

"Абсолютно никакой остановки не было. Дипломатического конфликта нет", - подчеркнул польский президент и добавил, что оружейные компании его страны продолжают выполнять контракты на автомобили Rosomak и САУ Krab, системы Piorun и карабины Grot для Украины.

Дуда также подчеркнул, что когда нужно, общается с Владимиром Зеленским.

Зерновой кризис с Польшей

Напомним, как ранее сообщал Главред, польская сторона хочет найти решение, которое защитит польских фермеров и поможет Украине. По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуша, польская сторона готова найти решение проблемы, связанной с зерном из Украины.

В то же время как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Польша прекратила передачу Украине вооружения. Он отметил, что военная помощь прекратилась, поскольку Польша начала активно вооружаться.

Также Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Такой вариант развития событий не исключил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк.

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