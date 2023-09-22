Глава МИД Польши назвал нынешнюю политику Украины "вредной и оскорбительной"

При этом Зигнев Рау заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".

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Збигнев Рау высказался о нынешних отношениях Украины и Польши / Коллаж: Главред, фото: gov.pl, УНИАН

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с Россией, которые появились в заявлениях некоторых украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества. Понадобятся серьезные усилия для восстановления доверия.

"Они (заявления) ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального", - написал Рау в соцсети Twitter (X).

По его словам, в тех же домах, где поляки принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы, "сегодня мы удивляемся, как поляки и русские могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам".

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"На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, который пытался подчинить нас, то ли в 1939 году в Польше, то ли в 2022 году в Украине, с помощью изнасилований, грабежей, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи. Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять", - добавил глава МИД Польши.

Рау также заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".

"Но мы не позволим, чтобы отношения с Польшей были куплены во имя частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", – заявил польский министр.

Отношения Польши и Украины

Президент Польши Анджей Дуда защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках Всемирной торговой организации.

Дуда сравнил Украину с утопающим, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

Польские власти допускают блокирование вступления Украины в ЕС, если страны не решат вопрос с экспортом украинского зерна.

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Такой вариант развития событий не исключил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк. Он подчеркнул: если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

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