Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

Вы узнаете:
- Что может случиться с человеком при падении в могилу
- Умрет ли человек в ближайшее время после падения
Издавна в Украине бытовала примета, что если человек упадет в могилу, то в ближайшем времени умрет. Патологоанатом Виктор Коваленко в TikTok рассказал, насколько стоит верить в эту примету.
Главред выяснил, что у Коваленко есть собственная история связанная с этой приметой. Его бабушка 15 лет назад упала в могилу во время похорон, но в скором времени не умерла. Врач утверждает, что она до сих пор жива и здорова. А ей уже 98 лет.
Патологоанатом отметил, что конечно, при падении в могилу можно получить переломы, но переживать, что упавший вскоре умрет не стоит.
"Не накручивайте себя, живите и радуйтесь", - добавил Коваленко.
Смотрите видео с объяснением патологоанатома:
@dr.patolog.kovalenko Во время захоронения 15 лет назад произошла ситуация, которую до сих пор вспоминают в селе... Моя бабушка во время похорон упала в могилу #патологковаленко#патологоанатомковаленко#морг#патологоанатом♬ оригинальный звук - Патологоанатом Коваленко
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Кто такой Виктор Коваленко?
Виктор Коваленко - украинский врач-патологоанатом, который в соцсетях рассказывает о гистологии живых и мертвых, различных случаях и особенностях работы. На TikTok-страницу Виктора подписались более 100 тысяч пользователей.
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