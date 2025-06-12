Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

Многие верят, что после падения в могилу смерть быстро настигнет человека.

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Чем на самом деле опасно падение в могилу / Коллаж: Главред, фото: Институт археологии НАНУ, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что может случиться с человеком при падении в могилу

Умрет ли человек в ближайшее время после падения

Издавна в Украине бытовала примета, что если человек упадет в могилу, то в ближайшем времени умрет. Патологоанатом Виктор Коваленко в TikTok рассказал, насколько стоит верить в эту примету.

Главред выяснил, что у Коваленко есть собственная история связанная с этой приметой. Его бабушка 15 лет назад упала в могилу во время похорон, но в скором времени не умерла. Врач утверждает, что она до сих пор жива и здорова. А ей уже 98 лет.

видео дня

Патологоанатом отметил, что конечно, при падении в могилу можно получить переломы, но переживать, что упавший вскоре умрет не стоит.

"Не накручивайте себя, живите и радуйтесь", - добавил Коваленко.

Смотрите видео с объяснением патологоанатома:

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Кто такой Виктор Коваленко? Виктор Коваленко - украинский врач-патологоанатом, который в соцсетях рассказывает о гистологии живых и мертвых, различных случаях и особенностях работы. На TikTok-страницу Виктора подписались более 100 тысяч пользователей.

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